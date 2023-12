Napoli, il Cholo Simeone : “Mio figlio mi ha confidato una cosa per gli ottavi”

Diego Simeone ha rivelato una confidenza del figlio Giovanni, attaccante del Napoli sugli ottavi di champions League.

Retroscena interessante svelato da Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria in Champions con la Lazio. Il tecnico argentino ha rivelato come il figlio Giovanni, attaccante del Napoli, gli abbia confidato di voler sfidare proprio i Colchoneros agli ottavi.

“Mio figlio mi ha confidato che vorrebbe incontrarmi agli ottavi“, ha ammesso il Cholo ai microfoni di Sky Sport. Il sogno del Cholito Simeone sarebbe quello di affrontare il padre nella sfida da dentro o fuori in Champions League. L’Atletico è tra le possibili avversarie del Napoli nel sorteggio di lunedì.

Parole al miele da parte di Simeone senior anche per gli azzurri: “Il Napoli è una grandissima squadra, ha fatto una grande stagione l’anno scorso e ora sta crescendo di nuovo col nuovo mister”. Segno di come anche in Spagna si tenga d’occhio la formazione di Mazzarri.

Ora Napoli e Atletico attendono il sorteggio, con la suggestione di un ottavo tra “Simeone” padre e figlio.