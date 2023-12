Sorteggi ottavi Champions League 2024: data, orario e dove vederli in diretta

Scopri tutto sul sorteggio degli ottavi di Champions League 2024: data, orario, squadre, date delle partite e dove vederle in diretta.

Lunedì 18 dicembre 2023 si terrà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024, la massima competizione europea per club di calcio. Sedici squadre si contenderanno il trofeo, che sarà assegnato il 1 giugno 2024 a Wembley, Londra. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio, le date, le squadre e la diretta tv.

Come funziona il sorteggio Champions per gli ottavi

Il sorteggio degli ottavi di finale seguirà le seguenti regole:

– Le otto squadre prime classificate nei gironi affronteranno le otto squadre seconde classificate.

– Non ci potranno essere incontri tra squadre della stessa nazione o tra squadre che si sono già affrontate nei gironi.

– Le squadre prime classificate giocheranno la partita di ritorno in casa.

– A partire dai quarti di finale, saranno possibili i derby nazionali e gli eventuali nuovi incontri tra squadre già sfidatesi nei gruppi.

A che ora inizia il sorteggio

Il sorteggio avrà inizio alle ore 12:00 (ora italiana) di lunedì 18 dicembre 2023. La cerimonia si svolgerà a Nyon, in Svizzera, sede della UEFA. Prima del sorteggio, ci sarà la presentazione delle sedici squadre qualificate e del funzionamento del meccanismo di estrazione.

Il Napoli e le altre squadre qualificate agli ottavi di Champions league

Queste sono le sedici squadre che hanno superato la fase a gironi della Champions League 2023/2024:

– Prime classificate: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

– Seconde classificate: Copenhagen, PSV, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, PSG, Porto.

Tra le squadre italiane, solo Napoli, Inter e Lazio sono riuscite a qualificarsi agli ottavi, mentre il Milan è stata eliminata al terzo posto nel suo girone. Il Napoli, invece, ha raggiunto il secondo posto nel girone del Real Madrid.

Quando si giocano gli ottavi

Le partite degli ottavi di finale si giocheranno tra febbraio e marzo 2024, secondo il seguente calendario:

– Andata: 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024.

– Ritorno: 5, 6, 12 e 13 marzo 2024.

Le date esatte delle singole partite saranno comunicate dopo il sorteggio.

Le date della Champions 2023/2024

Dopo gli ottavi di finale, la Champions League 2023/2024 proseguirà con i seguenti appuntamenti:

– Quarti di finale: andata il 9 e 10 aprile 2024, ritorno il 16 e 17 aprile 2024.

– Semifinali: andata il 30 aprile e 1 maggio 2024, ritorno il 7 e 8 maggio 2024.

– Finale: 1 giugno 2024 a Wembley, Londra.

Dove vedere la Champions in diretta

La Champions League 2023/2024 sarà trasmessa in diretta da tre emittenti televisive: Sky, Mediaset e Prime Video. Le tre piattaforme si divideranno le partite in base ai diritti acquisiti, offrendo sia la visione in chiaro che a pagamento. Inoltre, sarà possibile seguire la Champions League in streaming sui rispettivi siti e applicazioni.

Queste sono le modalità di trasmissione previste per la stagione 2023/2024:

– Sky: trasmetterà tutte le partite in esclusiva, sia in chiaro che a pagamento, sul canale Sky Sport Uno e sui canali Sky Sport dedicati alla Champions. Inoltre, offrirà la possibilità di vedere le partite in streaming su Sky Go e Now.

– Mediaset: trasmetterà una partita per ogni turno in chiaro, sul canale Canale 5 o Italia 1, e altre tre partite a pagamento, sul canale Mediaset Premium. Inoltre, offrirà la possibilità di vedere le partite in streaming su Mediaset Play.

– Prime Video: trasmetterà una partita per ogni turno in esclusiva, a pagamento, sulla sua piattaforma di streaming. Inoltre, offrirà la possibilità di vedere le partite in differita e on demand.