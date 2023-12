Napoli, rinnovo Osimhen, oggi nuovo incontro. L’idea di ADL per Natale

Victor Osimhen vicino al rinnovo con il Napoli. Oggi nuovo incontro tra De Laurentiis e l’agente Calenda. Spunta l’idea del club per Natale.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sembra vicino alla firma di un nuovo contratto con il club partenopeo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe aver luogo un nuovo incontro tra De Laurentiis e l’Agente Calenda per definire il rinnovo.

Osimhen Verso il Rinnovo con il Napoli: Le Ultime Novità

Nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Osimhen, Calenda. La riunione si è conclusa su toni positivi, lasciando trasparire ottimismo per una rapida conclusione dell’accordo.

Le parti, dopo l’incontro, si sono separate con un sorriso, segno di un esito favorevole delle trattative. La possibilità di un nuovo incontro già nel pomeriggio di oggi è alta, sottolineando la volontà di tutte le parti di chiudere la questione in breve tempo.

Un Natale con Osimhen: Il Desiderio di De Laurentiis

Per il Napoli, il rinnovo di Osimhen è una priorità strategica. Il club è impegnato nella corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e la permanenza dell’attaccante nigeriano è vista come cruciale per raggiungere questo obiettivo.

De Laurentiis spera di poter annunciare il rinnovo di Osimhen entro le festività natalizie, un regalo per i tifosi e un segnale forte in vista della seconda parte della stagione. La permanenza di Osimhen garantirebbe al Napoli quella spinta offensiva necessaria per affrontare le sfide future.

Rinnovo Vicino

L’ottimismo regna nel club partenopeo, nonostante l’interesse del Chelsea, il rinnovo di Osimhen sembra ormai una formalità. Il nuovo incontro di oggi potrebbe essere decisivo per concludere positivamente questa trattativa, consolidando ulteriormente la squadra di Mazzarri per le sfide che attendono il Napoli nella seconda metà della stagione.