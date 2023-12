Napoli regina d’Italia per guadagni Champions: 66 milioni

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è il club italiano che ha guadagnato di più dalla Champions League grazie ai premi UEFA.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è il club italiano ad aver guadagnato di più dalla Champions League in questa prima parte di stagione. Gli azzurri, con la qualificazione agli ottavi messa in cassaforte, hanno già incassato 66 milioni di euro considerando i premi Uefa e la quota di market pool.

Peggio del Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno fatto in Italia solo Inter (61,5 mln), Lazio (57,2 mln) e Milan (45 mln). Numeri che certificano la bontà del progetto portato avanti da De Laurentiis, con i partenopei che puntano ora ad alimentare il proprio bottino di introiti proseguendo il cammino nella massima competizione continentale.

Ogni qualificazione agli ottavi, ai quarti e così via permetterà infatti al club azzurro di mettere in cassa altri ricchi premi. Ecco perché, oltre che per ambizioni sportive, Osimhen e compagni hanno tutte le motivazioni per continuare a stupire in Champions League.