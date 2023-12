Osimhen-Chelsea, inglesi pronti a fare follie ma il bomber ha una chiara intenzione: Il retroscena

Osimhen, il Chelsea pronto a fare follie per portarlo in Premier. Il bomber però è riconoscente al Napoli e non vuole andarsene a zero.

Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli resta un’incognita, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. L’attaccante nigeriano, vera stella della squadra azzurra in questa stagione, è finito prepotentemente nel mirino del Chelsea.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il club inglese sarebbe pronto a fare follie pur di portare Osimhen in Premier League. Si parla di una valigia piena di sterline che potrebbe convincere il Napoli a privarsi del suo bomber.

“De Laurentiis vuole mettere in sicurezza – contrattuale ma anche umorale – il suo attaccante, per il quale il Chelsea si lancerebbe a corpo morto e con una valigia piena di sterline – e Osimhen, che ormai è una stella, insegue il riconoscimento economico della propria statura internazionale. È il gioco delle parti”.

Tuttavia, il quotidiano sottolinea come Osimhen nutra una profonda riconoscenza nei confronti della società azzurra, che gli ha offerto la ribalta internazionale. Per questo, né il giocatore né il suo procuratore avrebbero intenzione di liberarsi a parametro zero tra un anno e mezzo, nonostante la corte di un top club europeo come il Chelsea. Ci sarà dunque da trattare per trovare un’intesa sul rinnovo contrattuale che metta d’accordo tutte le parti in causa.

“Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025 e nessuna intenzione – né lui, né il suo procuratore – di liberarsi tra diciotto mesi a parametro zero. La riconoscenza è un sentimento che va oltre il danaro, che però non ha un ruolo irrilevante o marginale, e Calenda, ripartito in serata da Napoli, e De Laurentiis, ne sono consapevoli”. Conclude il quotidiano sportivo.