Classifica senza errori arbitrali 15 giornata del campionato di Serie A 2023/2024, male Orsato in Juventus-Napoli, condotta inquietante su Kvaratskhelia .

Avvilente il silenzio mediatico nel campionato in cui arbitri e VAR decidono in modo personalizzato quando e dove intervenire. Ma come, il giorno prima ci fanno sapere che il VAR non poteva e non doveva intervenire in Napoli – Inter e il giorno successivo ci dicono che in Inter – Udinese il VAR ha fatto bene ad intervenire.

Ma come, il giorno prima l’Inter viene graziata a Napoli dal team arbitrale guidato da Massa e il giorno dopo la stessa Inter sblocca la gara con l’Udinese con un rigore chiamato al VAR.

Nel momento migliore del Napoli, con una traversa colpita, il trio arbitrale delle meraviglie composto da Massa, Marini (al VAR) e Mariani (AVAR) non ha ravvisato due macroscopici calci di rigore per gli azzurri e ha convalidato un gol irregolare che pure nelle partite fra scapoli e ammogliati avrebbero annullato.

E se questo valeva ieri non certo poteva valere anche oggi per Inter – Udinese, con un rigore chiamato al VAR. Un rigore improvvisamente divenuto solare fra cronache, moviole e fiumi di carta stampata.

Juventus – Napoli 1 – 0, Orsato.

Dopo Massa (Napoli – Inter) della giornata scorsa, Rocchi non ha fatto mancare ai fans napoletani, e agli sportivi in generale, lo sconcertante arbitraggio di Orsato. Se è da ritenersi addirittura inquietante la conduzione disciplinare, con Kvaratskhelia ammonito per le botte prese e Gatti e Cambiaso impuniti per le botte date, si resta basiti di fronte all’ennesimo rigore negato al Napoli in meno di una settimana.

Come abbia fatto Orsato a non vedere l’invedibile fallo di Cambiaso su Kvaratskhelia, resta un mistero (forse era troppo vicino?). Inverosimile ancora una volta che il VAR (Di Paolo), come già accaduto con Marini e Mariani in Napoli – Inter, si astenga dal richiamare l’arbitro di campo sull’episodio.

Classifica senza errori arbitrali 15 giornata del campionato di Serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 38 Inter 34 -4 Juventus 36 Napoli 28 +4 Milan 29 Bologna 27 +2 Bologna 25 Juventus 27 -9 Roma 25 Fiorentina 24 Fiorentina 24 Milan 24 -5 Napoli 24 Roma 24 -1 Atalanta 23 Atalanta 23 Lazio 21 Torino 23 +3 Monza 21 Lazio 22 +1 Torino 20 Monza 21 Frosinone 19 Frosinone 19 Lecce 17 Lecce 18 +1 Genoa 15 Cagliari 15 +2 Sassuolo 15 Genoa 15 Cagliari 13 Sassuolo 15 Empoli 12 Empoli 13 +1 Udinese 12 Udinese 12 Verona 11 Verona 12 +1 Salernitana 8 Salernitana 9 +1

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com