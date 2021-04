Rinnovo Insigne: vuole parlarne dopo l’Europeo: risposta secca del Napoli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne resta sul tavolo del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, una discussione che va avanti oramai da tempo. Il caso Superlega ha fatto capire che la crisi del calcio è profonda e che ci sono club che invece di issare bandiera bianca, ammettere i propri errori e cercare di rimediare, vogliono provare a creare ricchezza dal nulla per continuare a fare il bello ed il cattivo tempo. Ma ha fatto capire anche come forse sia arrivato il momento di darsi una regolata in quanto a contratti e spese folli per i cartellino. In questo clima di estrema incertezza il Napoli di De Laurentiis deve pensare al rinnovo di Insigne. Il capitano sta vivendo una stagione fantastica in maglia azzurra e le big europee sono pronte a dare l’assalto all’attaccante partenopeo.

Il contratto di Lorenzo Insigne col Napoli scade a giugno del 2022, ma il rinnovo deve essere discusso prima. De Laurentiis vuole evitare qualsiasi possibilità di perdere Insigne a parametro zero, un dettaglio che fa gola a tantissimi club. Un altro caso MIlik è da escludere, anche perché i rapporti tra Insigne, il Napoli e De Laurentiis sono totalmente diversi, ma è sempre meglio prevenire che curare. Sul rinnovo di Insigne col Napoli arriva una richiesta a De Laurentiis da parte del calciatore. Ecco quanto scrive Tuttosport: