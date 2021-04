Serie A senza Figc, De Laurentiis aveva anticipato tutti: il retroscena

La Serie A ma senza la Figc è il modello pensato da Aurelio De Laurentiis patron del Napoli. Il presidente azzurro più di dieci anni fa parlava già di Superlega, di necessità di riformare il calcio, di puntare a nuovi obiettivi. A quel tempo il patron azzurro veniva sbeffeggiato un po’ da tutti, anche dai suoi stessi colleghi. La scorsa settimana però qualcuno, e non gente a casa, ha deciso di mettere in pratica la Superlega. Un tonfo totale quello di Florentino Perez e Andrea Agnelli, ma che comunque lascia una necessità di riformare il calcio, di renderlo più appetibile, anche se questo non deve significare farlo diventare un gioco per soli ricchi.

Ma De Laurentiis aveva già pensato ad una Serie A indipendente, senza Figc, anticipando di nuovo i tempi. Ecco quanto viene scritto da Repubblica: