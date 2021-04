Superlega -11 club chiedono sanzioni per Milan, Inter e Juventus

Sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Lo chiedono 11 club di Serie A. Una rivolta avviata con una lettera alla Lega chiedendo un’assemblea “che analizzi i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus Fc, Ac Milan, Fc Internazionale e dai loro amministratori, e le relative conseguenze”, per il progetto della Superlega.

Nella lettera scritta dagli 11 club di Serie a alla Lega, Milan, Juventus e Inter “hanno sviluppato e sottoscritto il progetto agendo di nascosto”, con un “evidente e grave danno” per tutto il calcio italiano, si legge nella lettera presentata a Dal Pino. “Ad oggi, inoltre, le stesse non hanno ancora formalmente comunicato il ritiro dallo stesso progetto, con l’evidenza di un possibile e inaccettabile riavvio della sua creazione”, concludono gli 11 club.

Ebbene tra questi 11 club non c’è il Napoli. No De Laurentiis ha deciso di non schierarsi. Ha deciso di restare al suo posto. Perché questa strategia? Ce lo stiamo chiedendo in tanti.