Schwoch appello a De Laurentiis: “Tieni Gattuso. Mertens o Osimhen? Non ho dubbi. Scudetto? Infortuni non sono alibi giusti”

Quando si parla di attaccanti con Stefan Schwoch è difficile non dargli credito. L’ex attaccante del Napoli a Radio Crc si è soffermato sul ballottaggio Mertens-Osimhen che in queste settimane ha tenuto banco in casa azzurra. Secondo Schwoch in “questo momento Mertens sembra insostituibile. Osimhen non sembra ancora pronto per gestire le pressioni della piazza di Napoli. Però ogni anno è migliorato sempre di più e sono sicuro ch enella prossima stagione farà vedere di che pasta e fatto“.

Schwoch ha parlato anche del futuro di Gattuso: “Spero che a fine stagione il presidente del Napoli e l’allenatore possano sedersi a tavolino per continuare insieme soprattutto nel caso di qualificazione in Champions” ha detto l’ex attaccante che ritiene la vittoria con la “Lazio fondamentale per la corsa Champions, ma ora non bisogna sottovalutare il Torino“. Durante l’intervista a Radio Crc Schwoch ha sottolineato un aspetto che non tutti condividono. In molti sono convinti che il Napoli senza infortuni avrebbe potuto lottare per lo scudetto ma secondo l’ex attaccante “non avere infortuni non sarebbe bastato al Napoli per lottare per il titolo. Bisognava sbagliare il meno possibile ed in questo l’Inter è stata molto brava“.

