La Juventus vuole Donnarumma: fissato mega ingaggio, ed il bilancio?

Donnarumma e la Juventus due destini che potrebbero incrociarsi, dato che il portiere non trova l’accordo per il rinnovo col Milan. La scadenza del contratto di Donnarumma ci sarà a giugno del 2021 e la società di Andrea Agnelli vorrebbe tentare il colpo a parametro zero. Un colpo importantissimo, anche perché Donnarumma è uno dei migliori portieri d’Europa ed ha solo 22 anni, ma anche tanta esperienza. Secondo Corriere dello Sport l’interesse dalla Juventus per Donnarumma è concreto, tanto che ci sarebbero stati già dei contatti con l’agente del calciatore: Mino Raiola. Non un agente qualsiasi, ma uno che riesce sempre, o quasi , a far guadagnare tanti soldi ai suoi assistiti, ma anche a se stesso.

Donnarumma: il mega ingaggio

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Milan offre a Donnarumma 8 milioni di euro di ingaggio, anche se a ben guardare anche i rossoneri hanno oltre 100 milioni di rosso in bilancio. Ma Raiola chiede di più e così ha allacciato contatti con altre squadre. La Juventus per Donnarumma è pronta ad offre un ingaggio di 10 milioni di euro. Solo fino a qualche giorno fa si parlava di calcio in crisi di un sistema che non si può reggere se non con la Superlega. Ora quel progetto, ancora sostenuto da Perez e Agnelli, è miseramente fallito ma si continuano a sostenere spese folli. Ci si chiede come possa un club con un bilancio così in perdita pensare di potersi caricare di un altro ingaggio da 10 milioni di euro (netti) a stagione. Ovviamente si devono aggiungere anche le spese ‘collaterali’ come le commissioni per l’agente, che non mancano mai. Certo non si pagherebbe il prezzo del cartellino, ma resta comunque un affare economicamente molto importante. Il Milan sta provando a tenersi Donnarumma, ma intanto ha annunciato il rinnovo di Ibrahimovic che guadagnerà 7 milioni di euro a stagione.