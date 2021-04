Napoli, qualificazione Champions League: il calendario a confronto

Il calendario per la corsa alla qualificazione Champions League vede Napoli, Milan, Atalanta e Juventus lottare per tre posti disponibili. Gli azzurri battendo la Lazio per 5-2 hanno superato l’ultima squadra più insidiosa, ma solo sulla carta è bene specificarlo. In Serie A nessun match può essere dato per scontato e proprio gli uomini di Gattuso dovrebbero sapere bene cosa può succedere se si abbassa minimamente la guardia. Alla fine del campionato di Serie A stagione 2020/21 mancano sei partite e la qualificazione Champions League è una lotta ancora molto aperta, praticamente solo l’Inter ha il posto assicurato. Il calendario del Napoli per la corsa Champions lo vedrà protagonista lunedì contro il Torino fuori casa. Il Milan giocherà in esterna con la Lazio, mentre la Juve andrà al Franchi di Firenze con la Fiorentina e l’Atalanta se la vedrà in casa con il Bologna.

Champions: il calendario completo

Il Napoli ha esattamente tre partite fuori casa e tre allo stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Gattuso dovranno giocare contro: Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona. Il calendario più difficile per la corsa Champions League sembra essere quello del Milan. I rossoneri devono giocare ancora con Lazio, Juventus e Atalanta fuori casa. Inoltre devono ospitare Benevento, Torino e Cagliari che sono alla ricerca di punti salvezza. Sul percorso verso la Champions 2021/22 della Juventus ci sono Milan e Inter come squadre più difficili, ma attenti anche a Sassuolo e Bologna. Il calendario dell’Atalanta sembra essere quello più agevole insieme a quello del Napoli. I bergamaschi hanno solo il Milan come squadra in top da affrontare all’ultima di campionato in casa. Sulla strada dell’Atalanta ci sono anche Benevento, Genoa e Parma che stanno lottando per non retrocedere in Serie B. Insomma la lotta per un posto nell’Europa che conta è più agguerrita che mai.