Il video dei gol di Napoli-Lazio, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Gattuso partono fortissimi e dopo pochi minuti sono già sul 2-0 grazie alle reti di Insigne e di Politano. La Lazio prova a reagire ma il tiro di Correa si infrange sul palo. Nella ripresa due gol magnifici di Insigne e Mertens calano il poker. La Lazio prova a rientrare in partita grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Osimhen gela i caapitolini e mette il punto esclamativo sulla partita Un 5-2 pesante, il Napoli rimane agganciato al treno Champions: per la Lazio serve un’impresa.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Napoli-Lazio 5-2

Marcatori: 7′ Insigne, 12′ Politano, 53′ Insigne, 65′ Mertens, 70′ Immobile, 74′ Milinkovic-Savic, 80′ Osimhen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6 (72′ Rrahmani 6), Koulibaly 6, Hysaj 6.5; Fabiàn 6.5, Bakayoko 6.5 (89′ Lobotka SV); Politano 7.5 (72′ Lozano 7), Zielinski 7 (82′ Elmas SV), Insigne 8; Mertens 7.5 (72′ Osimhen 7).

LAZIO (3-5-2): Reina 4; Marusic 5, Acerbi 5, Radu 5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6.5 (84′ Akpa-Akpro 6), Leiva 5 (58′ Cataldi 6), Luis Alberto 6 (64′ Pereira 6), Fares 5.5 (64′ Lulic 6); Correa 6, Immobile 6.5 (84′ Muriqi SV).

Ammoniti: Milinkovic, Manolas, Fabian Ruiz, Leiva, Mertens, Immobile, Di Lorenzo, Pereira

Una prestazione sontuosa del Napoli costringere la Lazio a bloccare la striscia di risultati utili. Mattatori Insigne, Mertens e Politano.

