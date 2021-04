Corsa Champions: Il Napoli guadagna punti, ecco la classifica di Serie A

Il Napoli è in piena corsa Champions League la classifica di Serie A si accorcia per gli azzurri che guadagnano punti su Milan e Atalanta. I rossoneri hanno perso col Sassuolo in casa, mentre l’Atalanta ha pareggiato fuori casa con la Roma. Il Napoli invece ha vinto allo stadio Diego Armando Maradona per 5-2, grazie ad una super prestazione degli azzurri guidati in pancina da Gennaro Gattuso. Il Napoli dopo la 32a giornata di Serie A ha 63 punti in classifica e si trova con due punti in meno di Atalanta e Juventus che sono rispettivamente al terzo e quarto posto. Al secondo posto della classifica di Serie A c’è il Milan che ha 66 punti, quindi ha ‘solo’ tre punti in più del Napoli.

Gli azzurri con la vittoria con la Lazio si ‘liberano’ anche dell’ultima big da affrontare. Questo non significa che il cammino alla qualificazione in Champions League sarà in discesa, ma sicuramente gli ostacoli più difficili sono stati superati ed il Napoli è in piena corsa per giocare in Champions nella stagione 2021/22. Ovviamente non bisognerà abbassare la guardia a partire dalla partita di lunedì prossimo, che il Napoli giocherà con il Torino in trasferta.

Classifica Serie A: lotta Champions