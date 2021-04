Il rigore concesso al Napoli con Lazio ha fatto andare su tutte le furie il vice allenatore della Lazio Massimiliano Farris che ha cercato in tutti i modi di condizionare l’arbitro Di Bello mentre era al Var. Dall’audio di Sky si sente chiaramente che Farris dice: “Prende la palla, dai prende solo la palla“. Dalle immagini valutare dal Var Biondini si vede invece come Milinkovic prende in piena faccia Manolas. Quando Di Bello assegna il rigore Farris continua a protestare e dice: “Il rigore è una cosa seria“.

Estrema delusione per la Lazio che credeva di poter avere un rigore per il presunto fallo di Hysay su Lazzari. Rigore per i biancocelesti nemmeno preso in considerazione perché c’era prima un rigore per il Napoli poi trasformato da Insigne.

Ecco il video del rigore concesso al Napoli contro la Lazio