Fallo di immobile su Manolas: bellissimo gesto dell’attaccante napoletano

Davvero un bel gesto quello di Ciro Immobile per Kostas Manolas sul finale di Napoli-Lazio. L’attaccante napoletano della Lazio dopo essere uscito dal campo è andato a salutare il difensore greco uscito in precedenza. Immobile, nonostante la netta sconfitta della Lazio per 5-2, sorridendo ha dato uno schiaffetto affettuoso a Manolas per scusarsi del fatto fatto sul terreno di gioco. Un fallo non voluto quello di Immobile su Manolas, ma che ha fatto molto male al difensore greco. I tacchetti dell’attaccante della Lazio hanno colpito la tibia del difensore greco del Napoli, che forse solo grazie al parastichi ha evitato guai peggiori.

Alla fine nonostante il fallo di Immobile, Manolas non sembra aver subito un infortunio grave. Il giocatore sarà comunque squalificato nella prossima sfida del Napoli di lunedì alle 18.30 col Torino. Manolas era diffidato ed è stato ammonito in Napoli-Lazio quindi per lui scatterà un turno di squalifica. Nelle ultime due uscite comunque Manolas ha dimostrato di aver ritrovato una buona condizione fisica e con essa sono migliorate anche le prestazioni. Nella gara con la Lazio il greco si è ‘conquistato’ anche il rigore che ha sbloccato la partita.