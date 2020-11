Quante assenze per Gattuso, un altro azzurro rischia di saltare il Milan

Napoli-Milan è la partita delle tante assenze per Gennaro Gattuso che potrebbe dover rinunciare anche a David Ospina.

Senza Victor Osimhen, senza Hysaj e Rrahmani out per coronavirus, con Bakayoko non al meglio della condizione. Questa è la situazione infortuni in casa Napoli con Gattuso che va verso un cambio di modulo. Il tecnico dei partenopei potrebbe fare a meno anche di di David Ospina ritornato malconcio dalla trasferta con la Nazionale colombiana. Nei giorni scorsi il problema muscolare sembrava superato, tanto che si parlava sicuramente di un suo impiego contro il Milan. Secondo Tuttosport la situazione è cambiata:

Si tratta del portiere Ospina, tornato dalla nazionale colombiana con un problema muscolare alla gamba che non gli permette di calciare il pallone senza avvertire dolore. La decisione arriverà solo in prossimità della gara, ma Meret è già stato allertato.

La situazione di Ospina sarà vagliata anche nelle prossime ore. Napoli-Milan si giocherà alle 20.45 di domenica sera e quindi c’è ancora tempo per cercare di capire se il portiere colombiano potrà andare in campo o meno. La sue quotazioni in questo momento sono in calo con Meret che va verso una maglia da titolare. Oramai i due portieri hanno accettato questa alternanza, che vivono serenamente.