L’Inter pensa a Milik e Maksimovic: il piano per averli a parametro zero

Calciomercato con l’Inter che punta Nikola Maksimovic e Arek Milik del Napoli, può prenderli a parametro zero.

Continuano le trattative di calciomercato in vista della finestra di gennaio, le ultime notizie parlano di un interessamento concreto dell’Inter per Maksimovic e Milik del Napoli. Il discorso per i due calciatori è molto diverso. Il difensore è praticamente più di un dodicesimo uomo per Gennaro Gattuso che si affida spesso all’ex Torino quando deve far rifiatare qualcuno in difesa. Nonostante tutto l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato, per questo motivo non si spengono le voci di calciomercato. Milik, invece, è fuori da ogni lista e sicuramente non avrà possibilità di giocare. Il polacco sa che se non trova una squadra perderà gli Europei per questo ora sembra più disposto ad accettare le proposte che gli si presenteranno.

Secondo Corriere dello Sport sia Milik che Maksimovic piacciono all’Inter che vorrebbe prenderli a parametro zero. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo:

Tra quelli della Serie A sono stati offerti Maksimovic, che tratta pure il rinnovo con De Laurentiis, e Milik, che ha pretese assai elevate. A gennaio difficile che arrivi sia il primo sia il secondo, a giugno eventualmente si vedrà. In Europa invece il parametro zero più “goloso” è Wijnaldum che però vorrebbe andare in Spagna (Barcellona in pole). Alaba ha un ingaggio fuori dalla portata.