Gazzetta – Il Napoli torna al 4-3-3 novità in attacco per Gattuso

Napoli-Milan alle porte, Gennaro Gattuso torna al 4-3-3 per l’assenza di Victor Osimhen che sicuramente non giocherà titolare.

Il Napoli rispolvera il modulo 4-3-3 per affrontare il Milan. L’infortunio di Osimhen non gli permette di scendere in campo dal primo minuto e questo ha indotto il tecnico dei partenopei a puntare sull’usato garantito. Si torna la passato, anche per avere una mediana più forte e compatta. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

L’assenza di Osimhen potrebbe consigliare a Gattuso di schierare un modulo diverso rispetto all’abituale 4-2-3-1. L’alternativa provata in questi giorni è il 4-3-3 con Politano o Lozano a destra e Insigne a sinistra. L’infortunio dell’attaccante nigeriano che ripropone uno schema che ha saputo esaltare Mertens durante il triennio di Sarri, elevandolo a centravanti di assoluto valore.

Con il 4-3-3 il Napoli di Gattuso vuole dare l’assalto al Milan primo in classifica che, nonostante la penalizzazione per gli azzurri, dista solo 3 punti. Per Capello è una sfida scudetto e nonostante Gattuso tenti di non parlare di lotta al titolo è inevitabile pensarlo. Lo scivolone col Sassuolo e la sconfitta a tavolino con la Juventus, sono gli unici due nei nel campionato del Napoli fino ad ora. Con i rossoneri ci sarà una prova di maturità per i partenopei. Ecco perché Gattuso se la vuole giocare al meglio e schiererà il Napoli con il 4-3-3 con Insigne a guidare l’attacco. Il numero 24 è in forma smagliante e in Nazionale ha fatto vedere cose favolose. Da vedere e rivedere l’assist magico per Belotti nella sfida con la Serbia. Il capitano avrà il compito di trascinare anche il suo Napoli verso la vittoria. In attacco si ritroveranno di nuovo tre piccoletti, ma con la possibilità di inserire un giocatore come Petagna a partita in corso. Buone chance di giocare le ha anche Bakayoko che sembra stare meglio dopo la febbre.