Video – Un lampo nella nebbia, Lozano in gol con il Messico

Hirving Lozano va in gol anche con il Messico, ecco il video del gol messo a segno nel match contro il Giappone.

E’ in uno stato di grande fiducia Hirving Lozano che ha messo a segno un gol anco con il Messico nella sfida amichevole con il Giappone. L’attaccante del Napoli è andato in rete bruciando la difesa avversaria con uno scatto, ben servito dal compagno di squadra. Una volta solo davanti al portiere avversario ha messo in rete la palla con un bel destro ad incrociare. Il messicano dimostrato di essere in un ottimo stato di forma fisica e mentale. Dopo la ‘cura’ Gattuso l’attaccante è apparso rigenerato in questa stagione, come ha ammesso proprio Lozano in una recente intervista rilasciata ad una tv messicana. Ora sarà sicuramente protagonista con il Milan, gara in cui mancherà Victor Osimhen.

Messico: ecco il video del gol di Lozano