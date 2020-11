Napoli, Hysaj positivo al coronavirus. Resta in Albania

Elseid Hysaj è risultato positivo al coronavirus il calciatore era impegnato con la nazionale in Albania e resterà in patria.

Dopo i casi di Zielinski ed Elmas ora c’è Hysaj positivo al coronavirus in ritiro con la nazionale albanese. Hysaj dunque non giocherà né la gara che gli uomini di Edy Reja hanno in programma domani con la Bielorussia, né quella in programma con il Milan domenica prossima e neanche, assai presumibilmente, quella di Europa League con Rijeka e la successiva in campionato con la Roma.

Questo il comunicato della SSCN: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”.