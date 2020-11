Napoli-Milan: Osimhen e Hysaj out, rischia molto anche Bakayoko

Si può parlare di una piccola emergenza per Gattuso che in Napoli-Milan non avrà Osimhen e Hysaj ed anche Bakayoko ha la febbre.

Due uomini importanti per la squadra di Gattuso non saranno sicuramente in campo per Napoli-Milan. Elseid Hysaj ha il coronavirus ed è bloccato in Albania, mentre Osimhen salterà la sfida scudetto col Milan a causa di un infortunio alla spalla. Altro problema per Gattuso è la febbre a Bakayoko. Ieri il centrocampista non si è allenato a Castel Volturno proprio a causa di qualche linea di febbre. Il tampone effettuato lunedì è negativo, ma resta comunque l’apprensione. La stessa che mette in allarme anche Llorente che ha febbre più alta. Lo spagnolo non è però un uomo fondamentale nelle rotazioni del tecnico.

A preoccupare è proprio la possibile assenza di Bakayoko diventato un pilastro del centrocampo del Napoli. L’ex Monaco assicura tanta quantità in mediana e con Zielinski non ancora al meglio Gattuso dovrà decidere chi schierare al fianco di Fabian Ruiz, che ieri con la Spagna ha regalato tre assist. Intanto Corriere dello Sport fa sapere che Osimhen oggi tornerà in Italia, sbarcando direttamente a Roma dove farà una visita a Villa Stuart per “svolgere nuovi accertamenti e nuovi controlli”.