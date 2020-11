Napoli, il report da Castel Volturno: Bakayoko non si è allenato

Il Napoli prepara la sfida con il Mlian: Tiemoue Bakayoko non si è allenato a Castel Volturno, out ance Fernando Llorente.









Ultime notizie dal centro sportivo di Castel Volturno dove il Napoli si allena per preparare il match con il Milan. Come riporta il sito ufficiale della società partenopea: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo è stato impegnato in torello e lavoro finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Llorente e Bakayoko non si sono allenati per un leggero malessere. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly. Il difensore ha lavorato per l’intera seduta col gruppo, il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato“.

Il Napoli sta preparando la sfida con il Milan in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio San Paolo. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno anche di Osimhen che secondo quanto riferito dall’amico e giornalista, starà fuori per qualche settimana. Le condizioni del calciatore saranno valutate al suo rientro in Italia, ma secondo il dottor De Nicola se l’infortunio dovesse essere serio allora si potrebbe procedere anche con una operazione chirurgica che farebbe allungare i tempi del rientro in campo del nigeriano.