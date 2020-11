Osimhen salta il Milan. Il nigeriano, in nazionale, ha riportato una lussazione alla spalla durante la sfida contro la sierra Leone.

Victor Osimen salta Napoli-Milan, l’attaccante nigeriano alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale starà fuori diverse settimane. La notizia è stata diffusa da Oma Akatugba, giornalista e suo amico personale. il giornalista è intervenuto ai microfoni di radio marte raccontando le ultime sull’attaccante azzurro. Ecco le parole di Oma Akatugba:

“Victor Osimhen si è fatto male contro la Sierra Leone. Dagli accertamenti effettuati dopo la partita, è venuta fuori una lussazione alla spalla.

Giocherà nella prossima partita di campionato? No, non sarà pronto, Osimhen salta Milan, resterà fuori diverse settimane. Sarà lo staff del Napoli, poi, a prendersi cura del suo recupero.

Perché la penso in questo modo? Con chi ho parlato? I medici della Nigeria parlano di stop di varie settimane, la fonte è la Nazionale Nigeriana, l’ha detto ai giornalisti locali”.

Oma Akatugba ha poi aggiunto: “Non ho parlato direttamente con il ragazzo, ma la situazione attuale, purtroppo, è questa.

Cosa pensano di Victor Osimhen, in Nigeria? Effettivamente, l’attaccante del Napoli divide molto l’opinione pubblica. Il Napoli non è la squadra più grande in Italia, se paragonata ad esempio alla Juventus, per i nigeriani. Per qualcuno, però, Osimhen può e deve fare di più. Il Napoli è abituato a giocare senza una vera prima punta e, a detta di qualcuno, lo stile di gioco di Gennaro Gattuso non è ottimale per lui. Parte dei cronisti nigeriani ritengono che Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Hirving Lozano non siano i trequartisti ideali per esaltare le sue qualità“.