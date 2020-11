Il Napoli diviso tra il rinnovo di Gattuso e il ricorso al Coni. I Cinque Stelle si scagliano contro De Laurentiis.

Il Napoli entra nella settimana chiave della stagione. Gli azzurri affronteranno il ricorso al Coni e dovrebbero definire il rinnovo di Rino Gattuso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, Rino Gattuso è vicinissimo al rinnovo del contratto fino al 2023 (con l’opzione per un’altra stagione). L’accordo tra le parti è stato infatti trovato. Ora si tratta di trasformare le bozze in un contratto vero e proprio, forse già questa settimana.

Aurelio De Laurentiis e i suoi avvocati stanno completando anche il ricorso da presentare alle sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni. Il tribunale di terzo (e ultimo grado) della giustizia sportiva.

Il primo scoglio da superare per il Napoli sarà quello della ammissibilità, che tuttavia preoccupa relativamente il club azzurro e non dovrebbe bloccare il procedimento.

In casa Napoli avanza il timore di una sentenza “politica”, anche perché il calcio italiano è alla canna del gas e la ripetizione della partita tra la Juventus e la squadra di Gattuso aprirebbe una crepa nella intangibilità del protocollo sanitario, che è l’ultimo baluardo per garantire in qualche modo la conclusione della stagione agonistica.

CINQUE STELLE CONTRO IL NAPOLI

La questione sollevata indirettamente (o direttamente, secondo il giudice di appello Piero Sandulli…) da De Laurentiis con la mancata partenza per Torino di Insigne e compagni, potrebbe invece rimettere a centro della scena le autorità sanitarie locali, come sta del resto succedendo a livello internazionale con Fifa e Uefa.

Per questo intorno al presidente il clima si è fatto pesante e ora spunta all’orizzonte un’altra grana, con i politici dei Cinque Stelle che in Abruzzo si sono rivolti alla Procura e all’Anac per contestare la decisione della Regione di investire 6 milioni per ospitare in ritiro a Castel di Sangro gli azzurri per altri 5 anni.

C’è il rischio quindi che vada in fumo anche un business, per il Napoli: in attesa del verdetto del Coni a metà dicembre. Si farà attendere invece meno la fumata bianca per il rinnovo di Gattuso.