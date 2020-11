Il Napoli prepara il ricorso al Collegio del Coni per il match Juve-Napoli ma la SSCN teme che possa esserci una sentenza politica.









Il mondo economico ed anche il calcio sono allo stremo delle forze. Senza spettatori allo stadio gli introiti diminuiscono drasticamente, il futuro diventa sempre più fosco. Ecco perché la Serie A non può permettersi passi falsi in questo momento. Da qui parte il dubbio che possa esserci una sentenza ‘politica’ per Juve-Napoli, con De Laurentiis che ha già pronto il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Ecco quanto scrive Repubblica:

La posta in palio rischia di diventare infatti l’autonomia dell’ordinamento sportivo, visto che il Napoli ha già annunciato in anticipo la sua intenzione di appellarsi pure alla giustizia ordinaria, se sarà necessario. Per questo nella società avanza il timore di una sentenza “politica”, anche perché il calcio italiano è alla canna del gas e la ripetizione della partita tra la Juventus e la squadra di Gattuso aprirebbe una crepa nella intangibilità del protocollo sanitario, che è l’ultimo baluardo per garantire in qualche modo la conclusione della stagione agonistica.

I tempi del ricorso del Napoli al Coni comunque inducono comunque il club a riflettere ancora prima di lanciare l’offensiva. Resta poi sempre la possibilità di andare al Tar.