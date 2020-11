eFootball PES 2021 Season Update, pronto a dar battaglia a FIFA2021. Da Udine lanciano il primo campionato di eSerie A

Pes 2021, ribattezzato eFootball PES 2021 Season Update è pronto come ogni anno a dare battaglia alla controparte di EA Sports, FIFA 2021.

Il nuovo PES 2021 non porta, novità sostanziali rispetto a PES 2020. Si tratta per l’appunto di un titolo che mira ad aggiornare il suo predecessore soprattutto per quanto riguarda le rose e le squadre a disposizione. A causa della pandemia da Covid-19, Rilasciare un titolo completamente nuovo sarebbe stata un’impresa davvero complessa per tutta una serie di ragioni.

Il nuovo PES 2021 ha portato alcuni miglioramenti applicati in termini di gameplay. Il gioco offre una maggiore fluidità di fondo e la possibilità dunque di poter effettuare azioni e tattiche in maniera più ragionata.

Migliori anche i dribbling, che consentono un attento controllo della sfera. Nel momento in cui un calciatore perde il pallone immediatamente comincerà a correre per recuperarlo mentre prima, nella maggior parte dei casi, si fermava lasciando tale compito ai compagni di squadra. Di base possiamo perciò affermare come ci siano pochi, piccoli cambiamenti: fattori che concorrono nel conferire a PES 2021 un lieve aumento in termini di realismo.

ESERIE A PARTE IL TORNEO DI PES 2021

Il gioco è talmente realistico che L’Udinese eSports ha annunciato il suo primo torneo live su eFootball PES: un torneo in doppia fase, online e poi live. Tutti i dettagli nel comunicato dei friulani:

Il “Dacia Arena eFootballPES Tournament” sarà il primo torneo live che vedrà la partecipazione di 8 squadre della prossima eSerieATIM. Organizzato da Udinese eSports, con la collaborazione di EsportsItalia.com e WLT Gaming e con il patrocinio di FederEsports, sarà disputato alla Dacia Arena di Udine. Prevede una formula di girone all’italiana ed una successiva ad eliminazione diretta tra tutte le squadre partecipanti: Roma eSports, Hellas Verona eSports, Lazio eSports, Parma Calcio eSports, Bologna eSports, Sampdoria eSports, Fiorentina eSports e Udinese eSports. Manca il Napoli.

Il Torneo prevede due fasi: una Fase Online denominata “Road to Dacia Arena” dove si giocheranno 4 turni del girone all’italiana nei giorni 16, 23, 30 novembre e 7 dicembre 2020; tutte le partite verranno trasmesse in diretta in esclusiva a partire dalle ore 21:00 sul canale Twitch di Udinese eSports. La seconda fase sarà live presso la Dacia Arena di Udine ad inizio 2021; in questa seconda fase verranno disputati i restanti 3 turni del girone all’italiana e le fasi finali ad eliminazione diretta.