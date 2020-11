Alvino: “Osimhen ha un problema. Sulla gara con il Milan mi sento di dirvi solo una cosa”

Carlo Alvino riporta le ultime sulle condizioni di Victor Osimehn. L’attaccante del Napoli ha subito una lussazione alla spalla e potrebbe saltare il Milan.

Destano preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Victor Osimhen. Dalla nigeria rimbalza la notizia che l’attaccante potrebbe saltare la sfida con il Milan. Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende di Casa Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato le ultime sulle condizioni di Osimhen. Ecco le parole di Alvino:

“Il centravanti del Napoli ha un problemino, la reale entità dell’infortunio la si valuterà una volta arrivato da noi in Italia, purtroppo bisogna aspettare per un quadro più preciso“.

Carlo Alvino ha poi aggiunto: “Il ragazzo andrà provato in allenamento a Castel Volturno. Mi sento di dire, essendo ormai già a martedì, che bisogna metterlo in dubbio per la partita di domenica sera contro il Milan in campionato. Poi, la vera, unica e sola valutazione scientifica, medica, quella valida al 100%, la farà lo staff del Napoli, del quale mi fido ciecamente. Decideranno i medici azzurri, insomma“, ha concluso Carlo Alvino.