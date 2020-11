De Nicola avverte: “Osimhen possibile operazione. Ricordate Chiriches?”

Il dottor Alfonso De Nicola ex medico sociale del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’infortunio di Victor Osimhen.









E’ una voce autorevole quella che analizza l’infortunio di Victor Osimhen, perché a parlare è Alfonso De Nicola ex medico sociale del Napoli. Il nigeriano si è fatto male alla spalla mentre giocava con la Nazionale. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente e nei prossimi giorni l’attaccante tornerà in Italia. A quel punto lo staff sanitario del Napoli potrà valutare al meglio l’entità dell’infortunio, anche se hanno già potuto vedere l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Osimhen. Al momento c’è molta apprensione per la sfida con il Milan. Più passano i giorni e più diventa complicato che il nigeriano possa scendere in campo dal primo minuto.

Sull’infortunio di Osimhen parla anche Alfonso De Nicola che a Radio Goal dice: “Da quello che si sa, si dovrebbe trattare di una sub lussazione, ma servono esami specifici per capire meglio la situazione. Qualora dovesse essere qualcosa di più grave allora si potrebbe decidere di intervenire chirurgicamente. In questo senso si può ricordare l’infortunio di Chiriches che in passato è stato operato più volte. Al momento comunque non posso dire di più perché non ho visto com’è caduto il calciatore“.