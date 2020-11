Repubblica: Bakayoko vuole il Milan, gli esiti del doppio tampone

Tiemoue Bakayoko vuole giocare titolare Napoli-Milan, il centrocampi si è sottoposto ad un doppio tampone: sempre negativo.

Gennaro Gattuso potrà avere Tiemoue Bakayoko per la sfida tra Napoli e Milan. Il centrocampista ex Monaco in settimana ha avuto una leggera febbre, ma nulla ha a che fare con il coronavirus. Ecco quanto scrive Repubblica:

Il traguardo di una maglia da titolare contro il Milan si avvicina. Bakayoko intende tagliarlo domenica sera al San Paolo. Alla sfida con i rossoneri proprio non vuole mancare. E l’allarme sulle sue condizioni si è ridimensionato. Il doppio tampone negativo ( l’ultimo lo ha effettuato mercoledì) ha fugato i dubbi su un eventuale positività al Covid. Il centrocampista francese ha accusato soltanto una semplice influenza e già ieri stava meglio tanto da rientrare al Training Center di Castel Volturno.

Ieri Bakayoko si è limitato ad un po’ di lavoro personalizzato, ma già da oggi aumenterà il ritmo degli allenamenti per rispondere all’appello di Rino Gattuso che lo considera fondamentale in mediana.

Mentre Bakayoko può giocare col Milan sarà difficile recuperare Victor Osimhen. Si lavora per portare il nigeriano almeno in panchina, ma sicuramente non giocherà titolare. Ieri l’attaccante ha svolto lavoro personalizzato ed in palestra, ma se non dovesse essere estremamente necessario non verrà mandato in campo.