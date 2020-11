Verso Napoli-Milan: report Castel Volturno, Bakayoko e Osimhen in campo

Il Napoli lavora a Castel Volturno in vista della sfida di domenica sera alle 20.45 col Milan, allenamento per Osimhen e Bakayoko.

Napoli-Milan è una sfida scudetto secondo Fabio Capello e Gattuso vorrebbe giocarsela con i suoi uomini migliori. Al momento sono dubbio Tiemoue Bakayoko e Victor Osimhen, anche se con probabilità diverse di scendere in campo. L’attaccante nigeriano si è infortunato alla spalla con la Nigeria. Dopo la visita a Villa Stuart qualche speranza di poterlo convocare c’è. Oggi Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra ed in campo. Il fatto che possa allenarsi è già un buon segnale, ma giocare dal primo minuto sembra complicato, dato che mancano tre giorni alla partita. Inoltre in questo caso si potrebbe decidere di essere prudenti per evitare di aggravare la situazione.

Anche Bakayoko si è “riaggregato al gruppo ed ha svolto lavoro personalizzato in campo” come viene riportato sul sito della SSCN. Il centrocampista ex Monaco ha avuto la febbre, ma il suo tampone è risultato negativo. Questo gli dà più di qualche possibilità di scendere in campo da titolare col Milan. Qualora non dovesse farcela non è esclusa la possibilità che si possa effettuare un cambio di modulo. All’allenamento hanno partecipato anche Lozano, Fabian Ruiz e Mario Rui rientrati dagli impegni con la Nazionale.