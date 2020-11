Napoli-Milan in streaming e tv. Tutte le informazioni sulla sfida del posticipo domenicale dell’8 giornata di Serie A.

La gara Napoli-Milan sarò trasmessa in streaming e tv. La partita si disputerà nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. La partita, che sarà la 145ª in Serie A fra le due formazioni, sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN STREAMING E TV

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta streaming. Mediante Sky Go il posticipo sarà visibile sia sul proprio personal computer o notebook, sia su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre rivolgersi a Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la possibilità di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv il posticipo dell’8 giornata di Serie A Napoli-Milan. Gli utenti potranno vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli-Milan sarò trasmessa in streaming e tv. Gattuso spera di recuperare Osimhen, mentre dovrà fare a meno di Hysaj. Il Milan, senza Pioli positivo al Covid, sarà guidato da Bonera.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.