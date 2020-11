Lorenzo Insigne è il vero leader della nazionale Italiana. L’attaccante del Napoli elogia Gattuso. I media strumentalizzano una frase.

NAPOLI. Anche contro la Bosnia, Lorenzo Insigne è stato il migliore della nazionale italiana. L’attaccante del Napoli protagonista nel successo degli azzurri contro la nazionale bosniaca, confermando la propria leadership.

A fine gara, Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Conoscevamo le difficoltà della partita ma abbiamo fatto una grande prova di individualità, siamo riusciti ancora una volta ad impostare il nostro gioco. Vestiamo questa maglia con orgoglio e cerchiamo di rispettarla in tutte le partite.

Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tecnico-tattico dopo un periodo in cui non ho avuto un bel rapporto con la piazza. E in Nazionale ho Mancini ed Evani che mi stanno mettendo nelle condizioni di far bene“.

Proprio le parole di Lorenzo Insigne sulla piazza di Napoli sono state oggetto di una brutta strumentalizzazione da parte di alcuni media nazionali, che hanno stravolto il concetto espresso dal fantasista di Frattamaggiore, sottolineando solo: “Mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli…’

Ancora una volta parte lo sputtanapoli, a livello nazionale un campione come Insigne dovrebbe essere tutelato, come patrimonio di tutti, invece viene messo inconsapevolmente al centro di critiche inutili e sterili. Insigne ama Napoli e il Napoli questo è quello che conta davvero.