Caso plusvalenze, Oppini duro: “Togliere e ridare punti? Dimettetevi tutti!”

Plusvalenze Juventus: Oppini critica le decisioni sulle penalizzazioni: “Ha senso togliere e ridare i punti? Dimettetevi tutti”.

La Corte federale di appello della FIGC ha fissato per lunedì 22 maggio l’udienza per la rivalutazione della sanzione inflitta alla Juventus nel caso delle plusvalenze. Il Collegio di Garanzia del CONI, lo scorso 20 aprile, ha rinviato il procedimento alla corte per una ridefinizione del -15. Nonostante il provvisorio annullamento della penalizzazione a seguito del ricorso presentato dalla Juventus contro la FIGC e la Procura Federale, lunedì 8 maggio sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia.

Le accuse mosse nei confronti del club bianconero sono state confermate, ribadendo l’illecito sportivo e sottolineando una violazione sistematica delle regole. Al momento sembra inevitabile una nuova penalizzazione in classifica, che comunque sarà oggetto di revisione.

CASO PLUSVALENZE JUVENTUS: IL PENSIERO DI OPPINI

Nell’ambito del caso plusvalenze che coinvolge la Juventus, l’opinionista Francesco Oppini ha espresso le sue opinioni riguardo alle decisioni prese in merito alle penalizzazioni. Attraverso una video-story su Instagram, Oppini ha condiviso il suo punto di vista sul controverso argomento criticando l’approccio delle autorità calcistiche nel gestire il caso plusvalenze della squadra torinese.

“Domani torna la Juventus in Europa League con il Siviglia. Supporterò i ragazzi perché ne hanno bisogno. In Lega e non solo stanno facendo e disfacendo in continuazione. Non ha senso togliere e ridare i punti, poi ritoglierli. Si dovrebbe aspettare fine stagione. Ha senso tutto ciò? Dimettetevi tutti”, ha affermato Oppini.