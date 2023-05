Damiani: “Lasciatemi dire una cosa su Spalletti, ne sono certo”

L’ex calciatore Oscar Damiani parla del Napoli, di Spalletti e del futuro del club nel programma radiofonico 1 Football Club. Ecco i punti salienti dell’intervista.

Oscar Damiani, ex calciatore di Inter, Milan e Napoli, è stato ospite del programma radiofonico 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Durante l’intervista, Damiani ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli, sul suo allenatore Luciano Spalletti e sul futuro del club.

Interrogato su cosa il Napoli dovrà fare per mantenere il successo, Damiani ha lodato il club partenopeo e il suo presidente. “Il Napoli non vince tutti gli anni ma ha dimostrato di meritare ampiamente questo traguardo. Quel che ho sempre pensato è che a ricoprire un ruolo fondamentale, soprattutto nelle scelte di dirigenti, staff tecnico e squadra, è la società. In tal senso vanno fatti dei complimenti sinceri ad Aurelio De Laurentiis per i risultati eccellenti raggiunti.”

Quando gli è stato chiesto se Spalletti dovrebbe rimanere alla guida del Napoli, Damiani ha risposto: “Non saprei dirlo. Intanto bisognerebbe vedere quale sarebbe l’alternativa. Si parla di Italiano e Palladino. Il tecnico del Monza è un allenatore che mi piace molto, vero protagonista della stagione della squadra. Credo, tuttavia, che Luciano potrà ancora dire molto in azzurro. Mi piacerebbe vedere Spalletti trionfare anche in Champions con il Napoli.”

Queste riflessioni di Damiani sottolineano l’importanza del ruolo di Spalletti e della società nel successo del Napoli. Nonostante le voci di possibili cambi in panchina, l’ex calciatore sembra fiducioso nella capacità di Spalletti di portare il club a ulteriori successi, tra cui un possibile trionfo in Champions League.