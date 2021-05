Osimhen: numeri straordinari, il Napoli punta sui suoi gol per la Champions League

I numeri di Victor Osimhen stanno diventando sempre più importanti, così come la sua media gol. L’attaccante nigeriano è diventato un perno dell’attacco partenopeo dopo aver superato due infortuni gravi (spalla e cranio) oltre ad aver contratto il Covid 19. Il calciatore alla prima stagione in Italia ha dovuto superare non pochi problemi, non ultimo quello dell’ambientamento ma da più di qualche settimana sta avendo un ottimo rendimento con la maglia del Napoli.

Napoli: statistiche Osimhen e media gol

I numeri di Osimhen vengono sviscerati da Tuttosport che scrive:

Ora sta di nuovo bene e tutta la squadra punterà sui suoi gol per centrare le 4 vittorie che servono per la certezza aritmetica della Champions. I suoi numeri più recenti sono straordinari. Victor ha giocato 555 minuti nelle ultime 10 partite, cioè quelle disputate consecutivamente dopo aver superato la lunga serie di infortuni. In questo lasso temporale ha segnato 6 gol (3 nelle ultime 3 gare), per la media straordinaria di una rete ogni 92’. Cioè, il nigeriano sta mantenendo la media di una rete a gara.

Molto probabilmente Osimhen partirà titolare anche nella sfida con lo Spezia, il taglio alla testa è superato ed il nigeriano vuole essere ancora protagonista. Magari cercando di arrivare in doppia cifra, dopo la beffa avuta con il Cagliari quando Fabbri gli ha annullato un gol regolare.