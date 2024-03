Napoli-torino, Rocchi manda Orsato e Valeri, precedenti nefasti con gli azzurri

Per Napoli-Torino, gara cruciale per la Champions, Rocchi ha designato Orsato e Valeri al VAR, arbitri non esenti da precedenti discussi con gli azzurri.

CALCIO NAPOLI – La designazione arbitrale di Rocchi per Napoli-Torino, match chiave per la rincorsa Champions degli azzurri, sta già facendo discutere. Il fischietto di Schio Daniele Orsato è stato infatti chiamato a dirigere la delicata sfida del Maradona, con Paolo Valeri al VAR.

Le Lamentele di Cairo sugli arbitri, e le buone prestazioni del Napoli non sono passate inosservate ai vertici dell’AIA, per Napoli-Torino, Rocchi manda le due bestie nere Orsato degliazzurri.

Una scelta che non è piaciuta ai tifosi partenopei, visti i non troppo felici precedenti con questo duo arbitrale. Sia Orsato che Valeri sono considerati delle vere e proprie “bestie nere” per il Napoli.

Basti pensare agli errori capitali commessi da Orsato nel famoso Inter-Juventus 2-3 del 2018, quando lo scudetto sembrava ormai indirizzato verso il Napoli prima del clamoroso e discusso ribaltone a San Siro. Oppure all’altrettanto discussa direzione dello stesso Orsato in Napoli-Milan del 2022, quando non vide un evidente fallo di Tomori su Osimhen potenzialmente decisivo per la svolta della partita e la corsa scudetto.

anche in questo campionato, con i rossoneri fu un capolavoro di Orsato il secondo cartellino giallo mostrato a Natan per un fallo in gioco pericoloso del già ammonito Romero ma è in Juventus – Napoli che l’arbitro di Schio ha dato il meglio di sé. A Torino riuscì ad ammonire Kvaratskhelia per le botte prese, lasciando impuniti Gatti e Cambiaso per le botte date.

La gara di Torino condizionata dalla singolare gestione disciplinare fu anche condizionata da un gigantesco rigore negato a Kvaratskhelia per fallo di Cambiaso sfuggito a Orsato, forse troppo vicino, e a Di Paolo al VAR forse anch’egli troppo vino ai monitor.

Ricordi dolenti anche per quanto riguarda Valeri, protagonista in negativo di un disastroso Fiorentina-Inter dello scorso campionato, oltre che di altri episodi controversi.

Insomma, due arbitri particolarmente “segnati” dagli scontri con il Napoli e con il suo ambiente, ma comunque designati per una partita di capitale importanza per la rincorsa Champions azzurra.

Un’altra polemica è dunque pronta a esplodere, con il popolo napoletano che chiede solo equità e imparzialità, senza aiuti o favoritismi. Toccherà ad Orsato e Valeri dimostrare di essere all’altezza, senza cadere ancora una volta negli errori già visti in passato.