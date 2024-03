Napoli, situazione infortunati: le ultime in vista del match col Torino

Il Napoli prepara il prossimo match contro il Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A in programma venerdì al Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La squadra partenopea si prepara intensamente per il prossimo scontro contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45, valido per la 28esima giornata di Serie A. L’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno è stato come di consueto il palcoscenico dell’allenamento di oggi, focalizzato sul ritorno di alcuni giocatori chiave e le sfide che il Napoli dovrà affrontare.

La sessione mattutina ha preso il via sul campo 2 con attivazione e circuito di forza, seguita da un trasferimento sul campo 3 per un lavoro tecnico tattico e una partitina a campo ridotto. Il mister ha guidato i suoi giocatori attraverso esercizi mirati a migliorare la coordinazione e la strategia di gioco in vista del prossimo match.

Il punto più atteso della giornata riguarda le condizioni fisiche degli atleti. Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà confermato nella sfida col Torino.

Dall’altra parte, Amir Rrahmani ha svolto un allenamento personalizzato in campo, indicando un passo avanti significativo nel suo percorso di recupero. Le speranze di vederlo scendere in campo venerdì sono ancora vive, e la sua presenza potrebbe rappresentare una solida aggiunta alla difesa azzurra.

Sfortunatamente, non tutte le notizie sono positive per il Napoli. Jens Cajuste ha svolto allenamento personalizzato sia in palestra che in campo, mentre l’attenzione si sposta su Ngonge, per lui ancora personalizzato in palestra. Questo suggerisce che il belga potrebbe essere costretto a saltare anche il prossimo match contro il Torino.