Napoli, Osimhen ci sarà contro Torino e Barcellona. Dubbio Ngonge e Rrahmani: Ecco cosa filtra

Osimhen ci sarà contro il Torino e il Barcellona, condizioni da valutare per Ngonge. Possibile cambio in difesa per far rifiatare Rrahmani.

CALCIO NAPOLI – Il countdown per Napoli-Torino è iniziato. Gli azzurri sono già proiettati alla delicata sfida del Maradona contro i granata, in programma venerdì sera. Una sfida da non fallire per gli uomini di Calzona, chiamati a conquistare altri tre punti pesantissimi in chiave Champions.

Osimhen c’è col Toro e Barcellona

“Lavoro personalizzato in palestra per Osimhen, che non è in dubbio per Napoli-Torino, e per la sfida Champions contro il Barcellona“. Così apre l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, facendo il punto sugli azzurri in vista del match casalingo contro i granata, in programma venerdì al Maradona.

Una certezza rimarcata dalle parole del quotidiano: “Il bomber nigeriano si è completamente rimesso dall’infortunio e ha già ricominciato a sudare per farsi trovare pronto al 100%“. Nessun dubbio quindi sulla presenza dal 1′ del gigante d’attacco partenopeo.

Ngonge e Rrahmani i dubbi da sciogliere

Discorso diverso invece per altri due elementi chiave dello scacchiere di Calzona. “Da valutare, invece, Ngonge che ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo e successivamente ha continuato con un programma personalizzato in palestra“. Il giovane attaccante belga rimane un’incognita per il tecnico azzurro.

Stesso discorso per Rrahmani, uscito malconcio dal big match con la Juventus: “Ha svolto lavoro personalizzato in campo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. C’è la possibilità che venga risparmiato venerdì, per non rischiare in vista dell’impegno europeo contro il Barcellona“.

La rosea ipotizza quindi l’opzione Ostigard al centro della difesa: “Nel caso, il norvegese è pronto a sostituirlo accanto a Juan Jesus, come nel secondo tempo con la Juve“.

Un rebus da risolvere per Calzona, chiamato agli straordinari per gestire al meglio le energie della sua truppa in questa fase cruciale della stagione. Con Osimhen punto fermo, il tecnico azzurro deve scegliere con cura per il rush finale verso la riconsa Champions.