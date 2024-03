Mondiale per club, Pavan contro ADL: “La Fifa ha umiliato chi ha sparato cose assurde”

Il giornalista Massimo Pavan si è soffermato sulla decisione della Fifa circa le squadre italiane qualificate al Mondiale per club.

Nel mondo calcistico italiano, le polemiche si infiammano dopo le dichiarazioni del giornalista juventino Massimo Pavan, il quale ha duramente criticato la decisione della Fifa riguardo alle squadre italiane qualificate al prossimo Mondiale per club.

Massimo Pavan, noto giornalista tifoso della Juventus, ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulle prospettive della Vecchia Signora di partecipare al prossimo Mondiale per club:

“La Fifa ha umiliato chi ha sparato delle cose assurde, ha praticamente detto che il ranking è quello e non si tocca, anche loro secondo me vorrebbero la Juventus al Mondiale per club, ma purtroppo il danno è stato fatto con la questione plusvalenze, una farsa incredibile, basta vedere il Barcellona che ha fatto le stesse cose della Juve, come Marsiglia ed altri e sono tutti li a giocare le coppe, assurdo, in Italia colpita la Juve apposta. Speriamo nel miracolo settimana prossima, ma ci credo poco”.

Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento al Business of Football Summit a Londra, hanno contribuito ad accrescere la polemica.

“Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe. Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club“.