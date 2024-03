Trapattoni e l’aneddoto su Maradona: “Palleggiava con una biglia da biliardo”

L’omaggio di Trapattoni al Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, nel ricordo di un’aneddoto unico a Coverciano.

Diego Armando Maradona, indiscusso maestro del calcio, riceve un omaggio speciale da parte di Giovanni Trapattoni, ex allenatore di fama mondiale. Trapattoni ha condiviso un ricordo unico e straordinario riguardo al leggendario giocatore argentino, durante un’intervista rilasciata a Radio CRC.

Nel corso della sua carriera, Maradona ha scritto pagine indimenticabili del calcio mondiale, diventando il giocatore con il talento calcistico più grande della storia. Amato dai compagni di squadra e rispettato dagli avversari, il Pibe de Oro ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

L’aneddoto raccontato da Trapattoni offre uno sguardo unico sulla straordinaria abilità di Maradona. Durante un ritiro a Coverciano, l’ex allenatore ha assistito a un palleggio fuori dal comune del Pibe de Oro, che utilizzava nientemeno che una biglia da biliardo. La precisione e la destrezza nel controllare il pallone in questa insolita situazione hanno stupito Trapattoni, che ha dichiarato:

“Di Diego ricordo un episodio in particolare: eravamo a Coverciano, in ritiro, ed arrivò anche il Napoli. Maradona palleggiava con una biglia da biliardo e non vi dico quel palleggio, pazzesco, incredibile. Maradona è stato il fenomeno più grande di questo calcio”.