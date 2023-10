Classifica senza errori arbitrali 10 giornata: “Il pugno di Gatti e il rosso a Natan”

Classifica senza errori arbitrali 10 giornata serie A 2023/24, ancora episodi scandalosi scuotono il campionato italiano.

Notizie calcio Napoli – La Serie A 2023-2024 ha visto ancora una volta gli arbitri al centro dell’attenzione. La giustizia sul campo sembra avere linee sfocate, con decisioni che oscillano tra l’acclamato e il contestato.

Non bene ancora una volta gli arbitri ma i media se la prendono con Faraoni. Ma questo è il calcio all’incontrario nel quale si attacca Feliciani per i due gol irregolari non convalidati alla Juventus. Nel calcio all’incontrario si erge a gigante Paolo Ziliani. “A parte la mancata espulsione di Gatti per il pugno a Djuric e il mancato rigore concesso al Verona per un chiaro fallo di mani in area, l’arbitro Feliciani ha danneggiato la Juventus. Così narra la leggenda. Correva l’anno 2023… Amen”.

Penalizzato il Verona. Va ancora bene a Gatti nel giro di una settimana. Dopo Mariani (Milan – Juventus), non si sottrae a questa regola non scritta nemmeno Feliciani.

Male Maresca a Milano e paga ancora pegno il Napoli con Orsato.

Juventus – Verona 1 – 0, Feliciani (Nasca).

Qualche buontempone dell’informazione ci ha fatto sapere della meritatissima vittoria della Juventus sull’ottimo Verona di Baroni. Può anche darsi che la Juventus avrebbe vinto lo stesso, come si dice in questi casi, ma sicuramente non al 97’ su cross di Gatti.

A Torino si sarebbe vista altra partita se Feliciani, vicinissimo, avesse visto Gatti rifilare un pugno a Djuric a palla lontana. Inspiegabile il mancato intervento di Nasca e Abbattista dalla sala VAR. Si era al 26’ e gli scaligeri avrebbero giocato in superiorità numerica i 70 minuti restanti di partita.

Inter – Roma 1 – 0, Maresca (Di Paolo).

Non convince ancora una volta Maresca sul piano disciplinare. Forse non ha tutti i torti Mourinho ad evidenziare l’evidente discrepanza disciplinare vista al Meazza.

Se si ritengono da ammonizione i falli (Paredes su Lautaro) e i falletti (ridicola trattenuta di N’Dicka ai danni di Thuram) sul fronte romanista, resta più che discutibile il semplice cartellino giallo mostrato a Calhanoglu per il durissimo intervento (piede a martello) su Bove al 56’.

Napoli – Milan 2 – 2, Orsato (Marini).

Incredibile la sistematica designazione dell’arbitro Orsato per le gare degli azzurri nonostante i gravi errori e sviste che sono valsi già due scudetti al Napoli (2017/18 e 2021/22).

L’arbitraggio di Inter – Juventus del 28 aprile 2018 è storia. Napoli – Milan del 6 marzo 2022, con incredibile rigore negato a Osimhen (fallo di Tomori sullo 0 a 0), è ancora presente nella memoria dei fans napoletani.

L’assurda espulsione di Natan la dice lunga sull’arbitraggio andato in visione al Maradona. Se resta discutibile il primo cartellino giallo mostrato a Natan al 53’ (fallo su Giroud) è praticamente inventata la seconda ammonizione al giocatore azzurro all’88’.

Se c’è da rilevare un fallo nel presunto contrasto con Romero è la gamba alta (gioco pericoloso) del già ammonito calciatore milanista.

Classifica senza errori arbitrali 10 giornata serie A 2023/24

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 25 Inter 23 -2 Juventus 23 Napoli 20 +2 Milan 22 Atalanta 19 Atalanta 19 Juventus 18 -5 Napoli 18 Bologna 17 +2 Fiorentina 17 Fiorentina 17 Lazio 16 Lazio 17 +1 Bologna 15 Milan 17 -5 Roma 14 Lecce 14 +1 Lecce 13 Monza 13 Monza 13 Roma 13 -1 Frosinone 12 Torino 13 +1 Torino 12 Frosinone 12 Genoa 11 Genoa 11 Sassuolo 11 Sassuolo 11 Verona 8 Verona 9 +1 Empoli 7 Cagliari 8 +2 Udinese 7 Empoli 8 +1 Cagliari 6 Udinese 7 Salernitana 4 Salernitana 5 +1

