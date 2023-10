Napoli, Pistocchi: “O si cambia modulo o si cambia Garcia”

Secondo Pistocchi è il momento della scelta per ADL: o si passa al 4-2-3-1 sacrificando Lobotka o si esonera Garcia.

Notizie calcio Napoli – Interessante analisi di Maurizio Pistocchi sul momento critico del Napoli: secondo il giornalista, è arrivato il tempo delle scelte per Aurelio De Laurentiis. O si cambia modulo o si cambia allenatore.

Dopo il pessimo primo tempo con il Milan, per Pistocchi bisogna prendere una decisione gestionale: “Sono passati 10 giornate, di tempo a Garcia ne è stato dato“. Le opzioni per ADL sono due.

“O si accetta il passaggio al 4-2-3-1, saltando Lobotka e puntando su Anguissa-Zielinski, oppure si esonera Garcia” l’opinione di Pistocchi. Che ritiene ADL abbia sbagliato la scelta tecnica, visto che Garcia non può dare continuità al gioco di Sarri e Spalletti.

Insomma, per risollevare il Napoli serve un deciso cambio di rotta, che passa o per un nuovo assetto tattico o per l’arrivo di una nuova guida tecnica. La palla passa ora nelle mani del presidente De Laurentiis.

