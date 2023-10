Nela: “De Laurentiis sapeva ma non ha fatto nulla”

Sebino Nela ha parlato del Napoli, soffermandosi sull’inizio di stagione deludente della compagine allenata da Rudi Garcia.

Notizie calcio Napoli– “Il Napoli rimane una di quel gruppetto di squadre che può ancora vincere il campionato“, ha detto Nela. “Ma è inevitabile che ripetersi è difficile, soprattutto dopo la stagione straordinaria dell’anno scorso“.

“Già col Frosinone avevo visto un Napoli diverso, come atteggiamento e come rendimento“, ha continuato Nela. “Adesso mi sembra una squadra che è ritornata sui giusti binari, ed anche la partita col Milan ha dimostrato di essere gradevole“.

“La reazione è stata davvero importante, soprattutto visti i meriti del Milan, e secondo me possono tornare a giocarsi il campionato“, ha concluso Nela.

“Tanti gol che abbiamo visto subire al Napoli possono capitare, perché a volte c’è la bravura dell’avversario. Se devo dare una colpa a qualcuno la do alla società: sapeva di perdere Kim e doveva prendere prima un difensore di livello subito. L’anno scorso Rrahmani era sempre tra i migliori in campo, oggi invece ogni volta che lo attacchi rischi il gol. E queste sono prestazioni individuali, non per forza impianti difensivi di squadra”.