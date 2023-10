De Laurentiis ultimatum a Garcia: vincere le prossime 3 o addio

De Laurentiis dà ultimatum a Garcia: vincere o addio. Il presidente del Napoli non vuole assolutamente compromettere la qualificazione in Champions.

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis alza la voce e detta la linea a Rudi Garcia: servono 9 punti nelle prossime 3 partite per non compromettere la corsa Champions del Napoli. I campani occupano attualmente il quinto posto in classifica. Troppo poco per le ambizioni del club.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il cammino di Garcia verso la conferma sulla panchina del Napoli si sta complicando. La squadra non ha mai battuto una parigrado in campionato, perdendo in casa con Lazio e Fiorentina (oltre che in Champions con il Real) e pareggiando contro il Milan.

De Laurentiis ha posto un vero e proprio ultimatum al tecnico francese. Nelle sfide con Salernitana, Union Berlino ed Empoli i pareggi non sono ammessi: solo vittorie, per non pregiudicare l’obiettivo minimo stagionale.

Altrimenti, scrive la rosea, “la posizione di Garcia diventerebbe insostenibile“. Il presidente riflette e aspetta risposte dal campo. In caso di ulteriori passi falsi, non è escluso un clamoroso ribaltone.

De Laurentiis è stato chiaro: non può perdere l’accesso alla prossima Champions, competizione sempre più importante dal punto di vista economico. Starà dunque a Garcia dare una sterzata decisa al cammino in campionato, a partire da queste tre gare alla portata.