De Laurentiis scuote il Napoli, ecco cosa filtra da Castel Volturno

De Laurentiis irrompe a Castel Volturno per scuotere il Napoli. Il presidente ha parlato ai giocatori, vuole la qualificazione in Champions League.

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis è intervenuto ancora una volta per scuotere la squadra del Napoli, in difficoltà in questo inizio di stagione.

Domenica scorsa, al Maradona, il presidente è entrato nello spogliatoio al 45′ della prima parte della partita contro il Milan, quando la squadra era sotto per 2-0. De Laurentiis ha parlato ai giocatori per motivarli e spronarli a reagire.

“Svegliatevi, c’è da salvare la qualificazione in Champions”, ha detto il presidente. “Non possiamo permetterci un’altra stagione senza la massima competizione europea. Abbiamo i giocatori e le qualità per farcela, ma dobbiamo metterci la testa”.

Le parole di De Laurentiis hanno avuto un effetto immediato. Il Napoli è rientrato in campo nel secondo tempo con un altro spirito e ha pareggiato la partita per 2-2.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, L’intervento del presidente è un segnale chiaro. Il patron anche a Castel Volturno sta cercando di stimolare i calciatori e Garcia. Proprio dal centro tecnico filtra la volontà del patron per questa stagione.

De Laurentiis non tollererà un’altra stagione senza Champions League. Se la squadra dovesse restare in difficoltà, il presidente potrebbe intervenire nuovamente, anche a livello di mercato.