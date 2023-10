Pallone d’Oro, la dedica di Messi a Maradona fa emozionare: “Grazie Diego”

Ritirando l’8° Pallone d’Oro, Messi ha ricordato Maradona: “Non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno”. Una dedica da brividi.

Momenti di grande emozione durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2023, vinto per l’ottava volta in carriera da Leo Messi. Il fuoriclasse argentino ha voluto dedicare il premio a Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 62 anni.

MESSI DEDICA IL PALLONE D’ORO A MARADONA

“Grazie a Diego, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno” sono state le parole commoventi di Messi, che ha ricordato El Pibe de Oro a pochi giorni dalla data della sua nascita. Una dedica speciale nel giorno in cui la Pulce alza nuovamente il suo ottavo Pallone d’Oro.

Messi ha ringraziato anche la moglie, definendola fondamentale nei momenti più difficili, e i tifosi argentini che lo hanno supportato. Ma il pensiero più sentito è stato sicuramente per Maradona, idolo indiscusso in Argentina e a Napoli, che ha ispirato intere generazioni di calciatori, Messi in primis.

Quella tra i due fuoriclasse è stata una vera e propria investitura, con Maradona che aveva indicato proprio in Messi il suo erede. E la dedica durante la premiazione del Pallone d’Oro certifica il profondo legame che univa i due fenomeni. Un ricordo toccante nel giorno del compleanno di colui che ha fatto innamorare Napoli e l’Argentina.

