Pallone d’Oro, impresa Osimhen: è nella top 10, miglior azzurro di sempre

Victor Osimhen entra nella top 10 del Pallone d’Oro 2023 piazzandosi 8°. Si tratta del miglior piazzamento di sempre per un giocatore del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Un traguardo storico per Victor Osimhen e per il Napoli. L’attaccante nigeriano è entrato nella top 10 del Pallone d’Oro 2023 piazzandosi in ottava posizione, il miglior piazzamento di sempre per un calciatore azzurro. Un riconoscimento straordinario da parte della giuria di France Football, che ha premiato la straordinaria stagione disputata da Osimhen lo scorso anno.

Grazie ai suoi gol e a prestazioni superlative, Osimhen è stato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto vinto dal Napoli dopo 33 anni di attesa. L’ex Lille ha trascinato gli azzurri segnando 18 reti e vincendo il titolo di capocannoniere in Serie A. Le sue giocate hanno stupito l’Italia e l’Europa, attirando gli elogi unanimi di addetti ai lavori e tifosi.

Osimhen nella top 10 del Pallone d’Oro è un risultato eccezionale, che certifica la sua definitiva esplosione ai massimi livelli. Nessun calciatore del Napoli prima di lui era riuscito in tale impresa. Un motivo di grande orgoglio per il club partenopeo e per i suoi sostenitori.

Ma anche gli altri protagonisti dello scorso anno hanno ricevuto il giusto riconoscimento. Kvaratskhelia si è piazzato 17esimo, Kim 22esimo, a conferma di come il trionfo in Serie A sia stato un successo di squadra. Ora il Napoli e Osimhen puntano a ripetersi, nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione. E chissà che con nuovi exploit Victor non possa migliorare ulteriormente la sua posizione nella classifica del Pallone d’Oro.

Rimani aggiornato sul Napoli e i suoi campioni seguendo quotidianamente napolipiu.com. Notizie, approfondimenti esclusivi e tutte le curiosità sulla tua squadra del cuore!