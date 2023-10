Infortunio Osimhen, allarme rientro: rischio ricaduta dietro l’angolo

L’infortunio di Osimhen preoccupa lo staff medico del Napoli, il nigeriano tende a minimizzare i dolori rischiando una ricaduta.

Notizie calcio Napoli – Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione dell’infortunio occorso a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, out per un problema muscolare rimediato con la sua nazionale, spinge per rientrare prima possibile nonostante lo staff medico suggerisca cautela e prudenza.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientro di Osimhen è un rebus che preoccupa e non poco i sanitari azzurri. Il motivo è che il bomber africano tende a minimizzare i dolori e i fastidi fisici, sottovalutando di fatto i tempi necessari per il pieno recupero ed esponendosi al rischio di ricadute o addirittura guai più seri.

Per Osimhen, frenato da una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, serviranno infatti ancora almeno 30-40 giorni di stop prima di poter tornare in campo agli ordini di mister Garcia. I medici raccomandano la massima cautela, ma il nigeriano scalpita e vorrebbe bruciare le tappe per rimettersi il prima possibile a disposizione della squadra.

Una situazione delicata che richiede grande attenzione da parte di tutto lo staff tecnico e medico del Napoli. Osimhen dovrà seguire pedissequamente il piano di recupero studiato e dedicarsi con costanza alle terapie prescritte, evitando di forzare i tempi di guarigione per non pregiudicare il pieno ritorno in campo.

La soglia del dolore anomala del nigeriano, che tende a minimizzare i problemi fisici, è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Forzare i tempi di recupero per rientrare prima del dovuto rischia di causare ricadute o addirittura infortuni ancor più gravi.

Per questo lo staff medico monitora da vicino la situazione, mantenendo contatti continui sia con Osimhen che con il suo entourage, così da vigilare sul corretto svolgimento di terapie e attività durante il periodo di convalescenza. L’obiettivo è riavere il bomber al 100% senza correr rischi inutili.

