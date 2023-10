Napoli-Milan, giallo al Maradona: trovato cadavere nel sottopasso

Macabra scoperta prima di Napoli-Milan: un uomo senza biglietto trovato morto nel sottopasso dello stadio. Le indagini della polizia.

Notizie calcio Napoli – Un terribile fatto di cronaca ha scosso l’ambiente alla vigilia del big match Napoli-Milan, posticipo della 10a giornata di Serie A. Nella notte infatti, nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nel sottopasso Claudio che porta all’interno dell’impianto.

Il corpo senza vita sarebbe di un uomo privo di biglietto che, secondo le prime ipotesi, avrebbe tentato di scavalcare la struttura per entrare allo stadio e assistere gratuitamente alla partita. Ma qualcosa sarebbe andato storto e l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia e la Scientifica, che hanno avviato le indagini per fare luce sulla drammatica vicenda. Non si esclude al momento nessuna pista.

“Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso” ha dichiarato il Questore di Napoli Albore De Gennaro. Si cerca di identificare la vittima e ricostruire quanto accaduto. Un giallo su cui gli investigatori mantengono il più stretto riserbo.

Quello che doveva essere un weekend di festa e sport è stato funestato da questo tragico episodio. Il cadavere rinvenuto getta un’ombra inquietante sul big match e sull’organizzazione dell’evento.

Resta aggiornato seguendo tutti gli sviluppi e le inchieste sulla morte al Maradona su napolipiu.com. Il sito con tutte le ultime notizie di cronaca nera sulla tua città.